„Glaube, wir werden noch viel Spaß haben“ : Jan Hofer ist bei „Let’s Dance“ eine Runde weiter

Jan Hofer und Christina Luft tanzen Cha-Cha-Cha zu Elton Johns Hit „Don’t go breaking my Heart“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Köln Das Hoffen und Bangen während der RTL-Show „Let’s Dance“ hat sich gelohnt. Der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer hat gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft einen ersten Etappensieg erreicht.

Auch wenn die Beiden für ihren Cha-Cha-Cha zu Elton Johns Hit „Don’t go breaking my Heart“ nur zehn Punkte von der Jury erhielten und auf dem zehnten Platz landeten, wählte das Publikum sie in die nächste Show.