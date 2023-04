Löschschaum-Gift „Jahrhundertgift“ auch im Regionalverband nachgewiesen – was das bedeutet

Sie sind in Kaffeebecher, Pizzakartons, Funktionskleidung, Teppichen, Bratpfannen, Löschschaum und in Farben und Lacken zu finden. Sie haben wasser-, schmutz- und fettabweisende Eigenschaften. Und sie gelten als „Jahrhundertgift“. Die Rede ist von PFAS (per- und polyfluorierte Chemikalien), eine Gruppe von mehr als 10 000 verschiedenen Stoffen.