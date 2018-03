Jahrgang 1945 trifft sich

Um die Tennisplätze und das Clubheim schöner zu gestalten, benötigt die Tennisabteilung der DJK Hühnerfeld sowohl am Samstag, 24. März, als auch am 14. April für Restarbeiten Helfer. Das teilt der Vorstand mit. Beginn ist an beiden Tagen um 9 Uhr.

Der Lauftreff Phoenix bietet ab Samstag, 7. April, um 17 Uhr einen zwölfwöchigen Anfängerkurs für Laufen an. Auch Walking-Anfänger werden aufgenommen, sollten aber fünf Kilometer in einer Stunde bewältigen können, wie der Verein mitteilt.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.phoenix-dudweiler.de oder bei Fabiola Marx unter Telefon (01 57) 80 61 69 98.