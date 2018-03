Jahresversammlung der Obst- und Gartenbauer

Der Obst- und Gartenbauverein Quierschied lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am kommenden Sonntag, 11. März, um 15 Uhr in der Alten Näherei in Quierschied (Holzer Straße 126b) statt. Vorstandswahlen stehen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Nach Abhandlung der Regularien wird die Heilpraktikerin und Gesundheitsberaterin Stefanie Schneider die Mitglieder über das Thema „Gesunde Ernährung“ informieren. Danach findet noch ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen statt. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.