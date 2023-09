Jahrestag der Ermordung der Kurdin Jina Mahsa Amini „Der Mut dieser Frauen macht mich ehrfürchtig“

Es folgte eine Protestwelle, in deren Verlauf sich viele Frauenrechtlerinnen als Zeichen der Solidarität die Haare abschnitten. Auch in Saarbrücken gab es viele Aktionen gegen das iranische Mullah-Regime (wir berichteten). Rund 130 Menschen kamen nun am Samstag zusammen, um der Getöteten zu gedenken und an den ersten Jahrestag der „Frau-Leben-Freiheit“ Revolution zu erinnern.