Man hofft hier auf Ansiedlung der internationalen Schule im jetzigen Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) und damit auf hoffentlich etliche Neubürger, für die auch schon Platz geschaffen wird. Und zwar am Anger in der Ortsmitte. Die langgezogene Grünfläche entlang der Theodor-Storm-Straße wird in absehbarer Zeit bebaut. „Wohnen in zentraler Lage mit kurzen Wegen zur Saar-Universität“ - so lautet die Losung. 70 Wohneinheiten in verschiedenen Größen sollen hier entstehen, vom Studenten-Appartement bis hin zur Wohnung für kleine Familien, inklusive Tiefgarage.

Ansonsten auch erwähnenswert: der Wiederaufbau der gewaltigen Villa Micka in der Saarbrücker Straße. Die gehört einem jungen Paar, das sich hier mächtig ins Zeug legt und schon einiges in Angriff genommen hat, um die Bausubstanz zu retten und zu sanieren. Erfreulicherweise hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Gefallen gefunden an der Wiederauferstehung des „Dudweiler Schlosses“ und im Jahr 2018 viel Geld rübergeschoben zur Erneuerung des Schieferdaches. Weitere Zuwendungen hat die Stiftung derweil schon mal vage in Aussicht gestellt. In Erinnerung geblieben ist uns außerdem der Zoff um die Bewirtschaftung des Saarforstes, der unter den Revierförstern über Wochen für viel Verdruss gesorgt hat.