Rundgänge und Ausflüge im Regionalverband Saarbrücken Viele kostenlose Führungen mit „Geographie ohne Grenzen“ im Jubiläumsjahr des Regionalverbandes

Saarbrücken · Der Verein „Geographie ohne Grenzen“ bietet in diesem Jahr mehr als 100 Termine an: Anlässlich des 50. Jubiläums des Regionalverbandes gibt es mehrere Dorf- und Stadtteiltouren. Und auch wieder Tagesausflüge in der Großregion, neben historischen und thematischen Rundgängen mit kundigen Referenten.

14.03.2024 , 14:15 Uhr

Auch Dudweiler wurde 1974 im Zuge der Gebietsreform zu einem Stadtteil Saarbrückens. Bis heute gibt es an dieser Eingemeindung Kritik von Alt-Eingesessenen. Im Jubiläumsjahr wird es auch dort einen Stadtteilrundgang geben. Foto: BeckerBredel