Zur Jahreshauptversammlung lädt der Vorstand der DJK Hühnerfeld seine Mitglieder am Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr ins Clubheim am Mellinweg ein. Mitglieder, die Anträge und/oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung haben, können diese in schriftlicher Form einreichen. Die Tagesordnung kann im Internet eingesehen werden.