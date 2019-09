Kreative Amateure : Jahresausstellung des Kunstvereins Sulzbach

Sulzbach Die Jahresausstellung des Kunstvereins Sulzbach ist vom 8. bis 29. September in der Aula, Gärtnerstraße 12, zu sehen. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 8. September, um 17 Uhr. Es ist Tradition, dass die kreativen Mitglieder des Sulzbacher Kunstvereins einmal im Jahr in der Galerie der Aula ihre Werke zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red