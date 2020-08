Kommentar : Der lange Sparkurs beim ÖPNV rächt sich jetzt

Tom Peterson Foto: SZ/Robby Lorenz

Schon vor Corona war es keine Seltenheit, dass man in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs dicht an dicht stehen musste. Mit dem Unterschied, dass in der jetzigen Situation mangelnder Abstand ein echtes Gesundheitsrisiko darstellt.