Serie Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Saarbrücken „Man sollte nicht nur für sein Gehalt arbeiten, sondern auch eine Vision haben“

„Man sollte nicht nur für sein Gehalt arbeiten, sondern auch eine Vision haben“, sagt Ivan Babic, der seine Ausbildung zur Fachkraft im Bereich Metalltechnik als landesbester Auszubildender abgeschlossen hat. Babics Weg zum Unternehmen ZF in Saarbrücken führte über einige Stationen. Das Fachabitur, das der 28-Jährige in seinem Heimatland Bosnien absolviert hatte, wurde in Deutschland nicht anerkannt. Bei einer Ausbildung als Parkettleger konnte Babic handwerkliche Kenntnisse gewinnen. Bei der Arbeit in einem Holzbaubetrieb entdeckte er sein Interesse für Geräte wie die CNC-Fräse. „In diesem Bereich habe ich allerdings bald gemerkt, das ich nicht weiterkomme und wenig Aufstiegsmöglichkeiten habe“, erklärt Babic, der schließlich im September 2021 seine Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik im Fachbereich Montagetechnik begann.