„Sehr oft spielt sich alles nur in Mitte ab“ : Verwurzelt vor Ort, erfahren in der Landespolitik: Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries kämpft für Saarbrücken-Ost

Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD) zeigt den Rucola, der immer noch im Hochbeet auf dem Burbacher Markt wächst. Einen Teil des Platzes will sie von Autos befreien und zu einem Wohlfühl-Ort im Herzen des Stadtteils umgestalten. Foto: Iris Maria Maurer

Burbach Kennen Sie eigentlich Ihre Bezirksbürgermeister und -meisterinnen? Für die Bürger sind sie Ansprechpartner vor Ort, wenn es Probleme oder Wünsche gibt. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Isolde Ries, Bezirksbürgermeisterin von Saarbrücken-West.

Der Rucola ist immer noch saftig grün im Hochbeet vor dem Gasthaus Gottschall am Burbacher Markt. „Ein gutes Fotomotiv“, findet Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD). Die Hochbeete sind kein spektakuläres, aber ein gut sichtbares Gestaltungselement auf diesem zugeparkten Platz vor dem Burbacher Bürgerhaus, der Ries sehr am Herzen liegt. Ihrer Meinung nach braucht er dringend einen neuen Anstrich und weniger Autos. „Hier soll ein bewohnerfreundlicher, öffentlicher Raum entstehen. Es fehlen Bäume und Grünflächen“, kündigt Ries an. Zwei Wackeltiere für die Kinder, die den Platz gerne nutzen, hat sie schon bestellt. Wo heute noch Autos parken, sollen Wasserflächen und attraktive urbane Aufenthaltsräume entstehen. Und ein Lebensmittelmarkt soll wieder angesiedelt werden im ehemaligen „Edeka“ in Burbachs Zentrum. Es ist eines der Projekte, die sich die Gersweilerin vorgenommen hat und mit EU-Mitteln als Pilotprojekt fördern lassen will.

Seit 32 Jahren für die SPD im Saar-Landtag

Seit 2019 ist Isolde Ries Bezirksbürgermeisterin im zweitgrößten Bezirk der Landeshauptstadt, der die Stadtteile Burbach, Gersweiler, Altenkessel und Klarenthal umfasst. Im Saarland zählt die NGG-Gewerkschafterin (NGG steht für Nahrung, Genuss, Gaststätten) zu den bekanntesten SPD-Politikerinnen: 32 Jahre lang gehört sie bereits dem Saar-Landtag an. Seit 13 Jahren ist sie dessen Vizepräsidentin und damit protokollarisch die „erste Frau“ im Land. Im März, zum Ende der Legislaturperiode, hört die Diplom-Sozialwirtin als Landtagsabgeordnete auf. Kira Braun soll ihre Nachfolgerin werden. Ehrenamtliche Ämter wird Isolde Ries aber weiterhin viele begleiten – Vize-Vorsitzende des Medienrates, Vizepräsidentin des Behindertensportverbandes und Vorsitzende des Widerspruchsausschusses der AOK, zu Beispiel.

Wer so lange Berufspolitikerin ist, kann auf viel Erfahrung und ein riesiges Netzwerk zurückgreifen. Dieses Know-How setzt sie nun als Bezirksbürgermeisterin ein, um ihre Stadtteile voranzubringen. Spaziert man mit ihr durch Burbachs Mitte, kommt man nur langsam voran. Alle paar Meter begrüßt sie jemanden aus der Nachbarschaft. Peter, der „beim Gottschall“ schnell einen Kaffee trinkt. Uwe vom Gebäudemanagement. Oder Frau Cremers, die Wirtin vom „Brünnchen“ an der Ecke. Man erzählt ihr, wie es so geht. Was der Mann macht, wo der Schuh drückt. Isolde Ries wirkt sehr geerdet, ist ganz bei den Leuten, genießt die Kontakte. Ist in ihrem Element. Den Posten als Bezirksbürgermeisterin versteht sie eher als weiteren Vollzeitjob, denn als Ehrenamt. „Mit ein paar Stunden ist es hier nicht getan. Es gibt viel zu tun.“ Und sie hat sich viel vorgenommen. Ruhestand? Da winkt die 65-Jährige ab.

Info Stadtbezirk West Im Stadtbezirk West leben rund 33 000 Menschen. Es ist der zweitgrößte der vier Stadtbezirke und umfasst die Stadtteile Burbach, Altenkessel, Gersweiler und Klarenthal. Der Bezirksrat West setzt sich wie folgt zusammen: SPD (8), CDU (6), Die Grünen (2), Die Linke (1), FDP (1), AfD (2), 1 Parteiloser. Kontakt: stadtbezirk.west@saarbruecken. de

Viel Erfahrung auf europäischer Ebene

„Für die Arbeit im Bezirk hilft es, dass ich als Vizepräsidentin im EU-Ausschuss der Regionen, der Vertretung der Länder und Kommunen in Brüssel, viel weiß über EU-Fördermöglichkeiten“, sagt sie selbstbewusst. Denn ohne EU-Gelder und weitere Landesmittel seien viele kommunale Projekte nicht umsetzbar. Man müsse daher die richtigen Anträge stellen. Einen hat der Bezirksrat West für die Planung des Projektes „Burbacher Markt“ im September an den Stadtrat gestellt. Eine Antwort stehe noch aus.

„Hochbeete – und zwar für alle Stadtteile – haben wir aber bereits angeschafft“, sagt Ries. Den Burbacher Markt will sie außerdem mit Graffiti-Kunst verschönern und aufwerten. „Ich habe schon mit den Eigentümern von Hauswänden gesprochen. Und mit der Kunsthochschule.“ Die soll das Projekt umsetzen. Zudem habe der Bezirksrat 3300 Euro investiert, damit junge Künstler 22 Stromkästen in allen vier Stadtteilen gestalten – wie schon in Mitte geschehen. Das Projekt „Amazing Burbach“ (“Erstaunliches Burbach“ setzt ebenfalls künstlerische Akzente.

Müll und Verkehr, das sind immer wieder Themen, die die Leute vor Ort interessieren. „Auch wenn der Verkehrsbereich formal nicht zum Aufgabenbereich des Bezirksrates gehört.“ Trotzdem setzt sich Ries für mehr Verkehrsberuhigung ein in ihrem Bezirk. Mehrere Dialogdisplays (“Smileys“) konnten im Westen neu installiert werden, bezahlt von der Stadt. Tempo 30 in Mitte – wie es Oberbürgermeister Conradt vorschlägt – hält Isolde Ries auch in vielen Straßen ihrer Stadtteile für eine gute Idee. In Gersweiler funktioniere das bereits sehr gut.

Sozialberatung im Burbacher Bürgerhaus

Isolde Ries liebt Kunst. Und hat bei ihrem Einzug ins Bürgerhaus erst einmal viele Werke von Saarbrücker Künstlern aus dem Depot des Kulturamtes ausgesucht, die nun die Flure vor ihrem Büro zieren. In den leerstehenden Räumen der Bank1 Saar im Erdgeschoss des Bürgerhauses soll demnächst ein Büro für die aufsuchende Sozial- und Rentenberatung eingerichtet werden. „Es ist umständlich für die Leute, wenn sie dazu in die Stadt fahren müssen“, moniert Ries und kritisiert, dass auch die Ausländerbehörde verlagert wurde – nach Lebach. „Wir haben in Burbach einen Ausländeranteil von über 30 Prozent. Warum müssen die Leute jetzt so weit fahren?“

Den Mangel an Infrastruktur will die Politikerin angehen. Zum Beispiel soll es bald auch in Burbach einen Selbstbedienungsterminal für Passfotos und zur Beantragung bestimmter Ausweispapieren und Dokumente geben. Dass Burbach als Standort für diese digitale Technik zuerst nicht vorgesehen war, ärgert die Bezirksbürgermeisterin. „Sehr oft spielt sich alles nur in Mitte ab“, findet sie. Das will sie ändern. Auch sei es verwunderlich, dass keine einzige öffentliche Ladesäule für E-Autos in Burbach vorgesehen sei. „Das aktuelle Programm weist nur Standorte in der Stadtmitte aus. Dabei könnte man am Bürgerhaus ganz unkompliziert eine installieren“, schlägt sie vor.

Nachhaltig und schnell bauen als Ziel

Und wie sollen die Stadtteile nachhaltiger, ökologischer werden? Beim Bauen zum Beispiel, findet Isolde Ries. „Es fehlen hier rund 200 Kita-Plätze und mindestens 100 Krippenplätze, doch die Neubauten dauern zu lange und sind oft sehr teuer.“ Deshalb habe sich der Bezirksrat die modulare Bauweise vorstellen lassen, mit der andere Städte beim Kita-Bau und auch bei der Erweiterung von Schulen bereits gute Erfahrungen gemacht hätten. Zudem habe die SPD-Fraktion im Bezirksrat 2020 beantragt, dass die Landeshauptstadt überprüft, ob weitere Dächer öffentlicher Gebäude im Bezirk statisch für Photovoltaik und Solarthermie geeignet sind. „Das wurde abgelehnt. Das Gebäudemanagement der Stadt könne das nicht leisten. Es sei personell und finanzielle zu aufwändig“, bedauert Ries.