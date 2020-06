St. Arnual Investor will auf dem Gelände des früheren Rotkreuz-Krankenhauses bauen, Bürgerinitiative legt Widerspruch ein.

Rücken auf dem Gelände des ehemaligen Rotkreuz-Krankenhauses an der Virchowstraße in St. Arnual jetzt die Bagger an? Voraussichtlich im Juli solle der Abriss auf dem Schenkelberg beginnen, erklärt Volker Leers, Vorstand des Bauträgers, der Baugenossenschaft Saarland, die zur SBT Immobiliengruppe gehört. Das Unternehmen werde auch bald den Bauantrag „auf Grundlage des am 11. Juli 2018 erteilten Bauvorbescheides“ einreichen.

Die Verwaltung werde jetzt in Abstimmung mit dem Investor eine Informationsveranstaltung zu dem Bauprojekt organisieren. „Aufgrund der Corona-Pandemie war das in den zurückliegenden Wochen und Monaten nicht möglich. Nach den inzwischen erfolgten Lockerungen sieht das wieder anders aus. Wir werden nun in die Vorbereitung der Infoveranstaltung einsteigen“, erklärt der Stadtpressesprecher weiter und ergänzt: „Wir begrüßen die private Investition in das Projekt am Schenkelberg.“