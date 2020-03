Zwei hohe Bürotürme geplant : Investor steckt 40 Millionen Euro in altes Messegelände in Saarbrücken

Foto: Willi Latz Architektur und Stadtplanung 6 Bilder Pläne für das alte Messegelände in Saarbrücken.

Saarbrücken Ein Investor aus Bayern investiert 40 Millionen Euro in die Neubebauung des Saarbrücker Messegeländes. Saarbrücken bekommt zwei Hochhäuser als neue Stadteinfahrt.

In das seit 2017 brach liegende alte Messegelände investiert der bayrische Investor Josef Reichenberger mehr als 40 Millionen Euro, um es in ein architektonisch hochwertiges „grünes“ Gewerbequartier für mindestens 250 Menschen zu verwandeln. Als Wahrzeichen und weit sichtbare Wegmarken sind zwei Bürotürme direkt an der Autobahn geplant, die bis zu 68 Meter hoch aufragen. Dadurch werde das Deutschmühlental zu einem neuen attraktiven Stadttor mit hoher Außenwirkung, hieß es auch von Seiten der Stadt. „Die Arbeitsplätze der Zukunft verlangen nach einer hohen Verweilqualität. Das Quartier soll ein Treff werden und kein steriler Betriebshof“, sagte Reichenberger der SZ. Die besondere Qualität liegt für ihn in der durchgehenden Begrünung: „Es wird eine in sich geschlossene Enklave“.

Der Investor hat vor, international nach Mietern zu suchen, mit regionalen Anbietern allein sei die Fläche von bis zu 300 000 Quadratmetern nicht zu bespielen. Dafür müsse und werde er „große Fische an Land ziehen“. Gedacht ist an Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, IT, Gesundheit, Handwerk. Wohnen und Einzelhandel wurden als Nutzung ausgeschlossen. Zu leisten sei dies, weil in Saarbrücken das Preisniveau der Vermietung weit günstiger sei als in den so genannten A-Städten. Dies sieht auch der Saarbrücker Wirtschaftsförderer Sebastian Kurth als „eine der großen Chancen“.

Der Bebauungsplan beruht auf Entwürfen des Püttlinger Architekturbüros arus/Willi Latz, das bereits den Saarbrücker Bürgerpark gestaltete und 2019 einen Ideenwettbewerb für das 7,7 Hektar große Messe-Areal für sich entscheiden konnte. Der städtebauliche Anspruch an den Investor für dieses „Filetstück“ sei ungewöhnlich hoch, sagt Saarbrückens Baudezernent Heiko Lukas. Der städtische Wirtschaftsförderer Kurth spricht von einer zukünftigen „hervorragenden Adresse“ mit wegweisender Architektur für interessierte Unternehmen.

Geplant ist eine kleinteilige Bebauung mit attraktiver Eingangssituation mit Wasser-Spielen, einem Quartiersplatz im Zentrum sowie Grün- und Freizeitflächen im hinteren Bereich. Dafür müssten zehn der jetzt dreizehn Hallen abgerissen werden.

Um das in die Jahre gekommene Messegelände lief zwischen der Landeshauptstadt und der Eigentümer-Familie ein jahrelanger Streit. Im April 2019 erstand schließlich der aus Bad Reichenhall stammende Reichenberger das Gelände für 7,7 Millionen Euro von der Stadt.

Das alte Saarbrücker Messegelände soll für 40 Millionen Euro neu bebaut werden – unter anderem mit zwei Bürotürmen. Foto: BeckerBredel