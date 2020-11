1,5 Millionen Euro für zusätzliches Personal : Bildungsministerium unterstützt Kita-Träger mit 3,6 Millionen Euro

Saarbrücken Mit dem neuen Investitionsprogramm „Kita gut und sicher“ stellt das Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 3,6 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln für Investitionen in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

„Auch in der Pandemie sind Kinder und ihre Familien auf gute frühkindliche Bildung und Betreuung angewiesen, der Sicherheitsaspekt spielt dabei natürlich eine besondere Rolle. Mit unserem neuen Investitionsprogramm ‚Kita gut und sicher‘ unterstützen wir Kita-Träger schnell und unbürokratisch dabei, in dieser Ausnahmesituation notwendige Investitionen in den Kitas zu tätigen. Klar ist, dass die Personalsituation in den Kitas in der Pandemie sehr angespannt ist. Deshalb stellen wir im gleichen Zug Mittel für zusätzliches Personal in den Kitas bereit. Ergänzungskräfte können die Pädagogischen Fachkräfte und die Hauswirtschaft entlasten, etwa bei der Bewältigung von Hygienemaßnahmen oder in der Bring- und Abholsituation, beim Aus-, Um- und Anziehen der Kinder“, erklärte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot.