Interview Matthias Berg : Wie man das Beste aus seinem Leben macht

Saarbrücken Matthias Berg ist als Sportler, Musiker und Jurist erfolgreich. Seine Behinderung steht ihm nicht im Weg.

Matthias Berg: Meine vielen Beschäftigungen haben sich im Laufe der Zeit alle so ergeben. Aber ich habe schon noch genug Freizeit. In das Seminargeschäft bin ich mehr oder weniger reingerutscht, weil ich gefragt worden bin, wie ich das alles trotz meiner Behinderung hinbekommen habe. Und aus dieser Frage haben sich dann ganze Vortragsreihen ergeben. Klar ist das Leben manchmal stressig und anstrengend. Aber eigentlich ist alles nur eine Frage der Einstellung. Ich versuche immer der Beste zu sein, der ich selber sein kann. Sich selber gut zu organisieren und gleichzeitig mit viel Spaß und Freude unterwegs zu sein, halte ich für enorm wichtig.

Berg: Hierzulande hat sich viel Positives getan. Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir in Deutschland aber immer noch nicht gut da. In den USA ist die Situation viel besser. Seit 1990 ist die Barrierefreiheit dort im Gesetz verankert. Auch die Menschen begegnen einem dort mit viel Offenheit und Hilfsbereitschaft. Als Mensch mit Behinderung ist man dort leichter unterwegs. Barrierefreiheit muss hierzulande immer noch ein größeres Thema werden. Es gibt so viele Vereine, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen und so viele Möglichkeiten für Unterstützung. Aber das Thema rutscht oftmals einfach nach hinten durch. Es geht viel zu träge voran und bräuchte mehr Tempo, vielleicht auch noch mal mehr Druck.

Was kann man als Zuschauer von Ihrem Vortrag hier in Saarbrücken erwarten?

Berg: Es wird eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen, gedanklicher Tiefe und Humor. Wie kann ich an mir selbst arbeiten? Wie schöpfe ich neue Kraft? Wie führe ich ein erfolgreiches Leben? Das alles sind Fragen, über die ich während meines Vortrags mit den Zuschauern reden will.

Matthias Bergs Vortrag „Mach was draus!“ wird am Montag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Forum der Saarbrücker Zeitung in der Eisenbahnstraße 31 stattfinden. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Anmeldungen per E-Mail an Judith Klauck, j.klauck@sz-sb.de.