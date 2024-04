Interview mit dem französischen Autor Arno Bertina „Das System hat sie brutal behandelt“

Arno Bertina Es war nicht ganz so. Mir wurde 2017 von den GM&S-Arbeitern zunächst ein Treffen angeboten, und ich begeisterte mich für ihren Kampf. Also stellte ich mich gewissermaßen in ihren Dienst und wollte ihre Geschichte bekannt machen. Zunächst, indem ich zwei lange Artikel schrieb. Nach einer Reihe von Gesprächen wurde mir klar, dass es in ihrem Kampf einen dramatischen Knoten gab, eine Tragik, die am besten durch eine künstlerische Arbeit beschrieben werden kann. Zeitungsartikel reichten dafür nicht mehr aus, es musste ein Buch her, also Literatur. Nicht Fiktion, nicht ein Roman, aber etwas anderes als die journalistische Objektivität. Ich musste alle Formen und Ansätze nutzen, die uns die Literatur zur Verfügung stellt. Dennoch haben Sie Recht, ich befand mich in einer nicht alltäglichen Situation, denn ich fühlte mich solidarisch mit diesen Menschen, die mir die Freiheit ließen zu schreiben, was ich wollte. Und diese Solidarität schränkte meine Freiheit ein, ich konnte nicht einfach alles schreiben.