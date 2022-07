Ausfälle bei Anbieter Inexio : Durchtrennte Glasfaserleitung sorgt weiter für Störungen im Raum Saarbrücken und im Bliesgau

Netzwerkkabel stecken in einem Serverraum in einem Switch (Symbolbild): Die Internetverbindung ist derzeit im Raum Saarbrücken gestört. Foto: dpa/Matthias Balk

Update In Saarbrücken und im Raum Bliesgau sind über tausend Kunden des Anbieters Inexio von Telefon- und Internetausfällen betroffen. Die Störung besteht seit Mittwoch und dauert auch am Donnerstag noch an. Grund ist eine bei Bauarbeiten durchtrennte Glasfaserleitung.

Im gesamten Bereich Saarbrücken und auch im Raum Bliesgau meldet der saarländische Anbieter Inexio, der zum Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ gehört, seit Mittwoch eine Störung des Telefon- und Internetnetzwerks. SZ-Leser berichten von Totalausfällen ihrer Kommunikationsverbindungen. Auch das Internetportal „Alle Störungen“ weist für Inexio eine hohe Zahl von Störungsmeldungen im Bereich Saarbrücken aus.

Lesen Sie auch Schnelles Internet für Nohfelden : Glasfaserausbau hat begonnen: Der Bostalsee bekommt schnelles Internet

Beim Störungsdienst der Firma Inexio in Saarlouis wird den Anrufern schon per Bandansage mitgeteilt, man habe „eine Störung im Postleitzahlengebiet 66 und arbeite mit Hochdruck daran, diese zu beheben.“ Wie Inexio-Unternehmenssprecher Thomas Schommer bereits am Mittwoch mitteilte, sei bei Bauarbeiten in Saarbrücken-St. Johann eine Glasfaserleitung der Inexio durchtrennt worden. Der Schaden sei am Nachmittag lokalisiert worden. Rund 1300 private Kunden und 100 Geschäftskunden seien von dem Ausfall betroffen. Die Reparatur habe oberste Priorität, sei aber enorm aufwendig. Glasfaserverbindungen müssten „Faser für Faser“ neu verbunden werden. Eventuell seien Tiefbauarbeiten notwendig.

Unternehmenssprecher: „Das wird Stunden dauern“

„Das ist auf keinen Fall eine Sache von Minuten, das wird Stunden dauern“, so der Sprecher des Unternehmens. Die Arbeiter der Firma seien inzwischen an der Baustelle. Wie Schommer am Donnerstagmorgen bestätigte, habe man nach der Lokalisierung des Problems am Morgen gegen 7 Uhr mit den Reparaturarbeiten begonnen. Man arbeite jetzt mit Hochdruck und hoffe das Problem „gegen Mittag“ behoben zu haben.