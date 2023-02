Fahndungserfolg der Saar-Polizei : International gesuchte Kriminelle in Saarbrücken gefasst

Saarbrücken Seit Ende Dezember vergangenen Jahres ist die 25-Jährige international gesucht worden. Nun hat die Polizei sie in Saarbrücken festgenommen.

So gelang der Polizei die Festnahme

Den Zielfahnder lagen Hinweise vor, wonach sich die Gesuchte möglicherweise in unregelmäßigen Abständen in einem Haus in Saarbrücken aufhalten könnte. Dort hatte die Polizei am Freitagnachmittag dann auch Erfolg: Unter den 13 Personen, die die Beamten in dem Anwesen antrafen, befand sich tatsächlich die gesuchte 25-Jährige.