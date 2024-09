Bundesweiter Auftakt in Saarbrücken Interkulturelle Woche beginnt in Saarbrücken – das ist geplant

Die bundesweite Interkulturelle Woche (IKW) findet seit 1975 immer Ende September statt. In diesem Jahr richtet Saarbrücken die Eröffnungsfeier aus. Offizieller Start: ein ökumenischer Gottesdienst am Samstag, 21. September, um 18 Uhr auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken.