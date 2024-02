Stadtplanung Stadtumbau in kleinen Schritten: Mehr Parks und weniger Autos in Alt-Saarbrücken

Es gibt ein Maßnahmenprogramm inklusive Zeitplan bis 2038. Was welches Projekt kosten soll, ist dort angegeben. Im Schnitt eine Million Euro will die Stadt pro Jahr aufwenden. 100 Millionen Euro sollen in den kommenden 15 Jahren aus anderen Töpfen fließen, auch aus privaten. Die mittel- bis langfristige Planung ist aber größtenteils ohne Gewähr. Doch einige kurzfristige Maßnahmen stehen bereits fest. „Im zweiten Quartal werden wir die Fahrradstraße in der Hohenzollernstraße bis zum HTW-Hochhaus ausbauen“, kündigt Baudezernent Berberich an. Sie könnte Mitte 2025 fertig sein. Dann wird die Einfahrt aus der Roonstraße und der Malstatter Straße in die Hohenzollernstraße nur noch für Fahrräder, nicht für Autos möglich sein, um Durchgangsverkehr zu vermeiden.