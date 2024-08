Integration Keine Integration ohne Beteiligung: Geht wählen!

Integration ist keine Einbahnstraße. Das ist ein gern benutzter Satz. Und er stimmt. Mit dem Integrationsbeirat hat man ein Gremium geschaffen, das migrantischen Mitbürgern unserer Stadt erlaubt, Stopp- und Warnschilder zu setzen, mit zu bestimmen, wo es lang geht, eigene Erfahrungen, Sorgen und Bedürfnisse einzubringen. Nach richtigen Wegen des Zusammenlebens zu suchen. Doch leider interessierten sich nur eine Handvoll Leute bisher für diesen demokratisch gewählten Mitbestimmungsrat. Warum? Liegt es schlicht am Unwissen, dass er existiert? Oder ist die demokratische Teilhabe großen Gruppen der Gesellschaft – ausdrücklich nicht nur Eingewanderten – schlichtweg egal? Eine Wahlbeteiligung von gerade Mal zwei Prozent wie bei der letzten Wahl zum Integrationsbeirat 2019 ist erschütternd. Das können wir uns nicht leisten. Nicht bei diesem Gremium, auch wenn es nur beratende Funktion hat, – und auch nicht bei anderen Wahlen. Wer sich nicht einbringt, ist raus. Wer nicht wählt, hat auch keine Wahl und verbaut sich Einflussmöglichkeiten. Letztendlich gefährdet jeder Nicht-Wähler die liberale Demokratie. Das fängt auf der kommunalen Ebene an und hört bei der Europawahl auf. Das Wahlrecht ist zugleich eine Pflicht, sich um das Gemeinwesen zu kümmern. Viele Eingewanderte hatten nie das Privileg freier Wahlen in ihren Herkunftsländern. Hier haben sie es – nutzt es!