Kleine Instrumentenkunde zum Cronopien-Projekt „Im Weltenklang der Gegenwart“ : Wie der Panzer eines Gürteltiers klingt

Saarbrücken Sagt Ihnen Syrinx oder Charango etwas? Eine kleine Instrumentenkunde zum international besetzten Cronopien-Projekt „Im Weltenklang der Gegenwart“.

Kleine Instrumentenkunde gefällig? EviMus-Chef Daniel Osorio ist bei den „Cronopien“ nicht nur als Komponist, sondern auch als Musiker aktiv. Beim Konzert „Im Weltenklang der Gegenwart“ greift er zu Panflöten, Andenflöten und Charango. Die Panflöte, auch als Hirtenflöte oder Syrinx bekannt, besteht aus zu Reihen gebündelten Röhrchen unterschiedlicher Länge. Sie gehört zur Gruppe der Holzblasinstrumente, obwohl sie auch aus Glas, Metall oder Knochen hergestellt werden kann. Panflöten entstanden ab etwa dem 4. Jahrtausend v. Chr. in vielen Regionen der Welt. Bei uns wohl am bekanntesten sind Panflöten aus Südamerika in gerader oder gebogener Form, die zur Zeit der Pinochet-Diktatur auch als Symbol des Widerstands verpönt waren. Sie existieren in verschiedenen Tonlagen, von der Piccolo-Panflöte bis zur mannshohen Kontrabass-Panflöte. Andenflöten, auch Quena genannt, sind randgeblasene südamerikanische Kerbflöten ohne Mundstück aus Holz oder Bambusrohr. Sie sind besonders in der andinen Musik von Peru und Bolivien verbreitet, und es gibt wohl kein Blasinstrument mit besserem Preis-Leistungsverhältnis: Chromatik, differenzierte Dynamik, drei Oktaven Tonumfang und Klangfarbenmodulation sind je nach Ausführung zwischen 50 Cent und 80 Euro zu haben.

Die Charango dagegen, ebenfalls aus den Anden, ist ein zehnsaitiges, Ukulelen-kleines Saiteninstrument – sein Korpus wurde ursprünglich aus dem Panzer eines Gürteltiers geformt, was ihm seine typische Form gibt. An der Pferdekopfgeige und am Gesangsmikro ist Enkhtuya Jambaldorj zu erleben; sie stammt aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar und lebt seit 2000 in Deutschland. Die Pferdekopfgeige ist eine Kastenspießlaute, deren oberes Halsende ein hölzernes Rosshaupt ziert; in den traditionellen Stücken der Nomaden werden häufig Naturklänge und Tierlaute nachgestellt. Sie gilt als wichtigstes Musikinstrument der Mongolen und nationales Symbol; 2003 wurde sie in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Von Größe und Spielhaltung her ähnelt das Instrument einer Bassgambe; es wird aufrecht gehalten, mit dem rechteckigen oder leicht trapezförmigen Resonanzkörper zwischen den Knien. Es hat nur zwei Saiten, die mit dem Bogen gespielt werden, und es gibt kein Griffbrett, auf das man die Saiten herunterdrücken könnte: Die Tonhöhe wird verändert, indem man die Saiten mit Fingernägeln und -kuppen zur Seite schiebt.

In Pan- und Ney-Flöten bläst Karina Erhard, Münchner Spezialistin für zeitgenössische Kammermusik, Improvisation und Performance. Ney bezeichnet eine Gruppe von beidseitig offenen Endkantenflöten ohne Mundstück. Sie existieren seit dem 3. Jahrtausend vor Christus in der arabischen, türkischen, persischen und zentralasiatischen Musik und zählen zu den ältesten noch immer gebräuchlichen Musikinstrumenten der Welt. Heute spielen die Ney sowohl in der Kunst-Musik wie in der modernen „pan-arabischen“ Popmusik eine wichtige Rolle. Ihr Klang changiert je nach Oktav-Lage von warm bis durchdringend: Das klagende Timbre soll die Sehnsucht der Seele des spirituell suchenden Menschen nach ihrer ursprünglichen Heimat symbolisieren – in der Musik der türkischen Sufi-Orden wird die Ney daher auch „der verlängerte Atem Gottes“ genannt.

Der einzige Mitwirkende, der wie Osorio ebenfalls in Saarbrücken lebt, ist der Musiker und Musikpädagoge Hasan Hüseyin Talaz. In seiner türkischen Heimat lernte er das Spiel der Saz, einer Langhalslaute, die vom Balkan bis Afghanistan verbreitet ist und unter anderem in der türkischen, kurdischen, iranischen, armenischen, aserbaidschanischen und afghanischen Musik zum Einsatz kommt. Sie existiert in unterschiedlichen Größen und Halslängen und hat meist sechs bis sieben Saiten. Als Hauptvertreterin gilt die mittelgroße Bağlama, das traditionelle Begleitinstrument türkischer Barden.