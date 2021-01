Buch-Boykott : Protest lässt Buch vom Markt verschwinden

Saarbrücken Tanja Block hat im Internet zum Boykott aufgerufen. Hanser Verlag und dtv Verlag nehmen daraufhin ein Werk aus ihrem Sortiment.

Aus einer Arbeit zur Geschlechterforschung an der Saar-Uni ist eine Instagram-Protestaktion entstanden. Sie hatte zur Folge, dass das Buch „Die 24 Gesetze der Verführung“ von Robert Greene in Deutschland nicht mehr vom dtv Verlag und vom Hanser Verlag publiziert wird.

Mit Hilfe der Story-Funktion der Plattform, mit der Inhalte nur für 24 Stunden angezeigt und von anderen Nutzern geteilt werden können, hat sie Zitate aus dem Buch veröffentlicht und auf die ihrer Meinung nach herrschende Problematik dahinter verwiesen. „Wir wollten an konkreten Beispielen zeigen, warum wir das Buch für toxisch halten“, erklärt Block das Vorgehen.

„Unsere Abonnentinnen und Abonnenten haben wir darum gebeten, die Story auf ihren Seiten zu teilen, damit immer mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht werden“, gibt die Initiatorin an. Binnen kürzester Zeit hat sich das Anliegen des Buchclubs durch das Teilen der Story verbreitet. Bekannte Instagramerinnen mit einer hohen Reichweite von mehreren tausend Abonnements, wie Silvi Carlsson und Ines Anioli, haben sich der Protestaktion angeschlossen und über ihre Kanäle ebenfalls zum Boykott des Buches aufgerufen.

„Durch die Story-Funktion bei Instagram war es uns außerdem möglich, die beiden Verlage, bei denen das Buch in der deutschen Fassung erschienen ist, direkt zu verlinken und auf unsere Meinung zu verweisen“, betont Block. Mehrfach haben sie auf diesem Weg die Verlage um eine Stellungnahme gebeten. Nach vier Tagen reagierten der dtv Verlag und der Hanser Verlag mit dem Beschluss, das Buch aus ihrem Angebot zu nehmen. Christina Knecht, Pressesprecherin des Hanser Verlags, sagt: „Zeiten ändern sich. Die gesellschaftliche Debatte zu toxischen Beziehungen und psychischem Missbrauch hat ebenso zugenommen wie die Erforschung dieser Felder. Damit einher geht eine gestiegene Sensibilität – die einen solchen Umgang mit dem Gegenstand schwerer macht. Das geht auch uns so. Wir haben das Buch nun erneut betrachtet, in beiden Verlagen diskutiert und werden es nicht weiter verkaufen.“ Der Buchclub, dessen Abonnements auf Instagram innerhalb von vier Tagen von 300 auf 3000 angestiegen waren, betitelt die Reaktion der Verlage als einen vollen Erfolg.