Völklingen : Familiengeschichte und Stahlproduktion

Blick in die Ausstellung „Die Röchlings und die Völklinger Hütte“ im Weltkulturerbe. Foto: Völklinger Hütte/Wolfgang Klauke

Völklingen Das Weltkulturerbe lädt zu kostenlosen Führungen durch die Ausstellung „Die Röchlings und die Völklinger Hütte“.

Kostenlose öffentliche Führungen durch die Ausstellung „Die Röchlings und die Völklinger Hütte“ bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte am 13., 20. und 27. März jeweils ab 16 Uhr an. Das kündigt die Pressestelle des Weltkulturerbes an und erläutert den Hintergrund der Ausstellung.