Politiker zur „Querdenker“-Bewegung : Saar-Innenminister: „Querdenker“-Demo Angriff auf die Gesellschaft

Innenminister Klaus Bouillon. Foto: dpa/Martin Schutt

Saarbrücken Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sieht in „Querdenken“-Aktionen wie am Sonntag in Saarbrücken einen „Angriff auf die Werte unserer Gesellschaft“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Diesen selbst ernannten Querdenkern ist nichts heilig. In St. Wendel wurden Kinder instrumentalisiert und am Volkstrauertag wurde das Gedenken mit einer illegalen Versammlung zu stören versucht.“ Beinahe täglich stürben Menschen am Coronavirus im Saarland, viele lägen an Beatmungsgeräten. „Diese Gefahr zu leugnen, ja sogar lächerlich zu machen, und dies öffentlich unter Ausnutzung unseres Rechtsstaates kundtun zu wollen ist für mich ein. Diese Versammlungen gefährden Menschen.“ Er sei froh, dass es durch den intensiven polizeilichen Einsatz gelungen sei , die Durchführung einer illegalen Versammlung zu verhindern.

Die Polizei hatte am Sonntag nach eigenen Worten verhindert, dass rund 500 Menschen, die sich vor dem E-Werk getroffen hatten, eine Versammlung abhalten können. Es seien Reden verhindert worden, somit sei es keine Versammlung gewesen, bestenfalls eine Ansammlung. Zuvor hatte die Stadt Saarbrücken eine Versammlung vor dem Rathaus untersagt, weil am Volkstrauertag grundsätzlich keine Demonstrationen gestattet sind. Die Anmelder zogen vors Gericht, unterlagen jedoch vor dem Verwaltungs- und dem Oberverwaltungsgericht. Das OVG hatte erst wenige Stunden vor dem Beginn der geplanten Veranstaltung entschieden, dass das Demo-Verbot rechtens ist. Daraufhin kam es zu der Ansammlung vor dem E-Werk, die offiziell – damit sie stattfinden kann – als Spontanversammlung zum Totengedenken deklariert wurde. Die Polizei löste das Treffen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht auf.