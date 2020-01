Gersweiler 4000, diese Zahl hat für Renato Barachino und Roland Fecht Symbolcharakter. Rund 4000 Bäume sollen in Gersweiler nahe der Grenze zu Lothringen gefällt werden, erklären die beiden Sprecher der Bürgerinitiative Pro Wald Gersweiler, damit sich die Maschinenbaufirma Woll vergrößern kann.

Gut 4200 Menschen, davon 2667 aus dem Regionalverband, davon wiederum 2225 aus Saabrücken, sagen sie, haben „mit ihrer Unterschrift zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihnen der Erhalt des Ökosystems Wald in Gersweiler ist“. „Noch nie“ seien in Saarbrücken in so kurzer Zeit so viele Unterschriften gegen die Rodung einer Waldfläche gesammelt worden, freut sich Fecht. Die Petition zum Erhalt des Waldes „Am Heidenkopf“ sei im selben Zeitraum, also innerhalb von drei Monaten, von knapp 1700 Menschen unterstützt worden. Nach einem Jahr seien es 3600 Unterschriften gewesen. „Das geplante Bauvorhaben wurde gestoppt. Warum sollte das in Gersweiler anders sein?“, fragen Barachino und Fecht.