Bürger sammeln Ideen : Initiative lädt zum „Saarbrücker Parking Day 2019“

Saarbrücken Mit einem Aktionsnachmittag von 13 bis 19 Uhr soll der Freitag, 20. September, zum „Saarbrücker Parking Day 2019“ werden. Das wünschen sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland (VCD), die Initiative Nauwieser Viertel und zahlreiche Privatpersonen.

Alle Beteiligten überlegen sich für den Parking Day, wie man Parkplätze besser nutzen kann. Sie bieten Spiele an, Stühle und Tische, um sich zusammenzusetzen und zu unterhalten. Sie machen Lern- und Informationsangebote. Organisieren auf den Parkplätzen Kunst- und Kreativworkshops, Tanz und Gymnastik, Spiel und Spaß. Sie servieren Essen und Trinken. Zusammen mit Passanten und Passantinnen wollen dann alle gemeinsam die Angebote genießen und nebenher Ideen für ein kinder- und menschenfreundliches Leben in der Stadt sammeln.

Die Besucher sollen die Aktionszonen – also die umgewidmeten Parkplätze – am Freitag, 20. September, zufällig an verschiedenen Orten entdecken. Wer will, bekommt dann dort auch einen Plan, mit dessen Hilfe er die anderen Zonen findet.