Demo für „Hanni“ Wald-Verteidiger protestieren am Rathaus

Im Kampf um ein bedrohtes Waldstück an der Uni wollen die Initiative „Hanni bleibt“ und andere Organisationen am Dienstag, 9. Juli, vor der ersten Stadtratssitzung protestieren. Die Aktionsgruppe lädt mit Greenpeace Saar für 15.30 Uhr Bürger zu einer Versammlung um das Rathaus ein. Die Versammlung sei vom Gustav-Regler-Platz über den Rathausplatz bis in die Kaltenbachstraße angemeldet. Neben lautstarken Protestformen soll es die Möglichkeit zum Dialog mit Abgeordneten und Aktivisten geben. Die Demonstranten wollen auf die im Herbst geplante Rodung des Waldstücks „Hanni“ an der Universität aufmerksam machen. Anschließend laden die Protestierenden zu einem Kennenlern-Plenum ins Büro von Greenpeace Saar (Haus der Umwelt, Evangelisch-Kirch-Straße 8 ) ein. Die neu im Stadtrat vertretene Partei Bunt.Saar kündigte zudem für die Sitzung in einer eigenen Pressemitteilung einen Antrag auf eine Veränderungssperre an. Das soll einen Baustopp erwirken und Zeit für eine erneute Auseinandersetzung mit dem Vorhaben schaffen.