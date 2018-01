„Ingos kleine Kältehilfe“ hat allen Grund zur Freude

„Ich war begeistert, wie viele Eltern unserem Aufruf nach Lebensmittelspenden nachgekommen sind“ erklärte Dagmar Federkeil, Leiterin der Grundschule Hoferkopf in Bildstock. Sie veranstaltet regelmäßig an ihrer Schule verschiedene Aktionen für den guten Zweck. Bei einem Spiele-Nachmittag für die Schülerinnen und Schüler rief sie in einem Rundschreiben und mit Aushängen die Eltern auf, in der Vorweihnachtszeit Lebensmittelspenden in der Schule abzugeben. „Insgesamt zehn Wäschekörbe voll mit Nudeln oder Reis, verschiedene Konserven, Milch und viele andere haltbare Artikel wurden gebracht, so dass wir den Verein mit drei Autos voller Lebensmittel unterstützen konnten“ berichtet Federkeil weiter. „Selbst noch in den Wochen danach brachten uns Eltern und Schüler Spenden mit, die wir dann überreichten.“ Da war die Freude groß bei den Mitgliedern des Vereins.

„Diese Spenden helfen uns sehr, unsere abendlichen Gäste und wirtschaftlich benachteiligte Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen“, sagt Esther Steiniger, Vorstandsmitglied von Ingos kleiner Kältehilfe und selbst Mutter einer Schülerin in der Grundschule Hoferkopf. Schulleiterin Federkeil kündigte an, dass es nicht die letzte Spendenaktion für diese Initiative gewesen ist. „Ich bin beeindruckt von der Arbeit des Vereins und konnte mich vor Ort selbst davon überzeugen, wie wichtig solche Hilfsangebote sind“.

Für den gleichen Zweck sammelte die Pfarrkirche St. Josef in Bildstock bei ihrem jährlichen Benefizkonzert Spenden von den Konzertbesuchern. Seit vielen Jahren schon findet dieses Konzert zugunsten wohltätiger Zwecke statt. Michael Klein, Leiter der Musikgruppe St. Josef und Mitglied im Pfarrgemeinderat, hatte es zum zweiten Mal organisiert. „Der Gemeindereferent Alexander Bost hatte dieses tolle Hilfsprojekt als Spendenempfänger vorgeschlagen. Ich hatte im Internet und in Facebook schon darüber gelesen und fand die Initiative auf Anhieb sehr sympathisch, so dass ich dem Vorschlag gern gefolgt bin“, so Klein. So gestalteten der Shantychor der Marinekameradschaft „Prinz Eugen“ aus Friedrichsthal, der Katholische Kirchenchor „St. Cäcilia“ Bildstock, das Zupforchester Niederwürzbach, der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Friedrichsthal und der Männerchor 1868 Bildstock gemeinsam mit dem Männergesangverein Liederkranz Sitzerath mit der Musikgruppe „Sankt Josef“ unter der Leitung von Michael Klein das stimmungsvolle Adventskonzert. Die Kirche war voll besetzt und die Spendenbereitschaft groß. „Nach Abzug der Kosten konnten wir noch insgesamt 1000 Euro an ,Ingos kleine Kältehilfe’ zur Verfügung stellen“, sagte Klein. „Wir bedanken uns bei allen Helfern, Spendern und Konzertbesuchern dafür, dass sie die Menschen am Rande der Gesellschaft nicht vergessen haben“.