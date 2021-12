Infoveranstaltung : Virtuell die Europäische Schule Saarland kennenlernen

Saarbrücken Die Europäische Schule Saarland gibt einen Einblick und lädt ins digitale Klassenzimmer ein.

Dieses Schuljahr startete die Europäische Schule Saarland (ESS) – noch an ihrem Übergangs-Standort in Saarbrücken-Malstatt, bevor sie in Uni-Nähe zieht. Die ESS ist eine gebundene Ganztagsschule und gliedert sich in einen fünfjährigen Primarbereich und einen siebenjährigen Sekundarbereich. Die Schülerinnen und Schüler können dort von der ersten Klasse bis zum europäischen Abitur, das mit dem deutschen Abitur gleichwertig ist, und mit Deutsch oder Englisch als Unterrichtssprache lernen. Aktuell besuchen 42 Mädchen und Jungen die ESS, sagt Schulleiter Hubert Jung. Es gibt zwei erste und zwei fünfte Klassen. Wer mehr über das Profil der Schule erfahren will: Die ESS gibt am 9. Und 10. Dezember einen Einblick und lädt ins digitale Klassenzimmer ein.