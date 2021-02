Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker Schulen : Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium stellt sich online vor

Das WWG. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium (WWG) lädt am Donnerstag, 25. Februar, um 19 Uhr zur Internet-Informationsveranstaltung „Das WWG in 60 Minuten“. Das teilt das WWG mit. In der Infostunde will das WWG sich vorstellen.