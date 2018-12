später lesen Eures hilft Infotag für Grenzgänger zur Arbeitssuche Teilen

Die Agentur für Arbeit bietet am Dienstag, 18. Dezember, von zehn bis zwölf Uhr eine Infoveranstaltung für Grenzgänger an. Die Veranstaltung in der Agentur für Arbeit, Hafenstraße 18, soll Grenzgängern die Orientierung auf dem länderübergreifenden Arbeitsmarkt erleichtern.