Saarbrücken : Informationen für Grenzgänger bei Arbeitsagentur

Saarbrücken Zu einer Info-Veranstaltung für Grenzgänger lädt die Agentur für Arbeit Saarbrücken am 10. Dezember. Sie hilft bei der Orientierung auf dem länderübergreifenden Arbeitsmarkt. Die Veranstaltung ist von 10 bis 12 Uhr im Biz-Gruppenraum im Erdgeschoss der Agentur in der Hafenstraße 18, in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Info-Veranstaltung erhalten Grenzgänger „konkrete Hilfestellungen für die Arbeitssuche im Saarland“ und haben die Gelegenheit, Fragen zum Grenzgänger-Status, zur Arbeitsbescheinigung PD U1 oder zum Arbeitslosengeldanspruch in Frankreich zu klären.