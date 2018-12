Zudem gibt es Mitmachangebote in einer Englisch- und einer Sportwerkstatt. Kinder, die bei der Sportwerkstatt mitmachen möchten, sollten Sportkleidung mitbringen. Das Gymnasium stellt zudem seine internationalen Schulpartnerschaften, Europa-Aktivitäten, die Fairtradetage sowie seine Arbeitsgemeinschaften vor. Kinder und Eltern können Fragen stellen und Gespräche mit der Schulleitung sowie mit Lehrerinnen und Lehrern führen. Der Tag der offenen Tür, an dem Unterrichtsbesuche möglich sind, ist am Samstag, 12. Januar.

Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer (06 81) 93 69 80 und im Internet.