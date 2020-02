Saarbrücken : Info-Veranstaltung über die neue EU-Kommission

Saarbrücken Europe Direct Saarbrücken (EDS) lädt am Donnerstag, 6. Februar, 18 Uhr, zu einer Info-Veranstaltung über die neue EU-Kommission in den Festsaal des Rathauses St. Johann. EDS erläutert: Die neue Kommission habe am 1. Dezember ihre Arbeit aufgenommen.



Dazu habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sechs Politikbereiche für vorrangig erklärt. Das seien ein europäischer „Grüner Deal“, eine Wirtschaft im Dienst der Menschen, ein Europa für das digitale Zeitalter, eine Förderung der europäischen Lebensweise, ein stärkeres Europa in der Welt und neuer Schwung für die Demokratie in Europa.

Anne Gödde vom Team „Europe Rednerpool der Europäischen Kommission“ stellt die neue EU-Kommission und ihre Prioritäten vor. Mitveranstalter sind Europ’age SaarLorLux e.V., die Europa Union Saar sowie die Europäische Akademie Otzenhausen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung bis Montag, 3. Februar.