Selbsthilfe-Angebote im Regionalverband : Wer Wege aus der Trunksucht zeigt

Püttlingen Info-Nachmittage in Püttlingen präsentieren Selbsthilfeangebote aus dem Regionalverband und darüber hinaus.

In der Jugend hatte Peter kein Problem, an Alkohol zu kommen, es war immer Bier im Haus. Später trank er mit den Kollegen während der Arbeit. „Einen Grund zum Trinken findet man immer“, sagt er. Etwa wenn der Sportverein gewonnen hat. Oder wenn er verloren hat. Seine Geschichte erzählt der trockene Alkoholiker unserer Zeitung im Foyer der Klinik Püttlingen. Peter ist 71 Jahre alt und heißt in Wirklichkeit anders.