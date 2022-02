Pro und contra Kinderimpfung : Eltern fragen Experten: Soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen?

Saarbrücken Bei einem Informationsabend der Volkshochschule Saarbrücken rund um das Thema Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche beantworteten Experten die Fragen interessierter Eltern.

Die Omikron-Welle hat möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht. Allerorten sind Kinder und Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch ganze Familien in Quarantäne. Vor allem die ganz jungen Menschen stecken das Virus gut weg. Auch deshalb verliert die Impfkampagne an Schwung, weil viele denken: Omikron ist viel harmloser als vorherige Corona-Virus-Varianten. Die Impfung ist gar nicht mehr nötig. Schon gar nicht für Kinder unter elf Jahren. Eine Haltung, die Medizinern und Epidemiologinnen Sorgen bereitet, weil sie uns im Herbst bei einer möglichen fünften Pandemie-Welle einholen könnte.

Ob man auch schon die Kleinen impfen sollte – und ab welchem Alter – darum drehte sich eine Info-Veranstaltung in Saarbrücken, bei der viele Aspekte einer solchen Immunisierung zur Sprache kamen. Beim so genannten „Impfdialog“ der Volkshochschule Saarbrücken stellten Interessierte – die meisten davon Eltern – entweder vor Ort im Alten Rathaus oder via Online-Chat zwei Experten Fragen. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums Saarbrücken, Dr. Werner Trierweiler, und der Kinder- und Jugendmediziner, Dr. Said Bonakdar, standen Rede und Antwort, berichteten von ihren Erfahrungen. Und zerstreuten Sorgen. Die meisten Eltern seien bereits „sehr gut informiert“ in die Diskussion gegangen, freute sich die VHS-Leiterin Carolin Lehberger.