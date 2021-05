Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Anziehungspunkt : In Sitterswald entsteht ein Mehrgenerationen-Platz

Sitterswald Am Sitterswalder Sportplatz wird in diesem Jahr ein Mehrgenerationen-Platz gebaut. Das Besondere an dem Platz werden frei zugängliche Fitnessstationen für jung und alt sein. Zudem wird ein Multifunktionsfeld direkt daneben gebaut.