Kommentar : Ein Eigentor des Ministeriums

Kommentarkopf Aline Pabst Foto: SZ/Robby Lorenz

Die Corona-Krise hat den Schülern einiges abverlangt. Es wäre daher leicht zu behaupten, dass die Reduzierung der Zweitkorrekturen nur das letzte Glied in einer langen Kette von Ärgernissen war, mit denen sie sich in dieser Pandemie herumschlagen mussten – und daher jetzt für sich genommen nicht so wild.

Wieso die Änderung von Seiten des Ministeriums aber nicht öffentlich mitgeteilt wurde, ist völlig unverständlich.