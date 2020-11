Regeln für Lieferanten : Neue Liefer- und Abholzeiten in der Saarbrücker City

Wer etwas in die Saarbrücker Bahnhofstraße oder zum St. Johanner Markt bringt, muss sich im Advent an neue Zeiten halten. Foto: BeckerBredel/BeckerBredel;GMLR

Saarbrücken Die Lade- und Lieferzeiten in der Fußgängerzone am St. Johanner Markt und in der Bahnhofstraße ändern sich ab sofort. Darauf weist die Stadtpressestelle hin. Zwar gibt es in diesem Jahr keinen Christkindl-Markt in der City, wohl aber ab dieser Woche vereinzelte weihnachtliche Verkaufsstände.

So soll während der Corona-Pandemie im Zusammenspiel mit der neuen Beleuchtung eine weihnachtliche Atmosphäre entstehen.

Die Verkaufsstände öffnen ab 11 Uhr. Dementsprechend kann die Fußgängerzone nur noch bis 11 statt wie gewohnt bis 12 Uhr befahren werden. Die Fußgängerzone wird dann mit Pollern verschlossen. Über die Vorgaben wachen die Polizei, das Saarbrücker Ordnungsamt und eine Sicherheitsfirma.