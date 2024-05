Bildungswerkstatt Kirchberg eröffnet Hell, offen, anders: Dieser Lern- und Wohlfühlort heißt alle Menschen im Quartier willkommen

Sie strahlten um die Wette Anfang dieser Woche bei einer ersten Begehung der brandneuen Bildungswerkstatt auf dem Kirchberg in Malstatt: Saarbrückens Bildungsdezernentin Sabine Dengel und die Leiterin der Einrichtung Lena Reichhardt. Denn mit diesem Gebäude im Park zwischen den Grundschulen Kirchberg und Wallenbaum ist ein Traum in Erfüllung gegangen für die Menschen in dem Saarbrücker Quartier, das als „sozialer Brennpunkt“ markiert wird. Aber mehr ist und sein will als ein „Problemviertel“. Und so soll in der neuen Bildungswerkstatt nicht in erster Linie an Defiziten rumgeschraubt werden, sondern man will die Potenziale der Menschen heben. Dieser Ansatz ist Dengel und Reichhardt sehr wichtig.