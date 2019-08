Schrecksekunde : Spinne löst Verkehrsunfall in Schafbrücke aus

Saarbrücken-Schafbrücke Eine Frau ist beim Autofahren so sehr vor einer Spinne erschrocken, dass sie einen Unfall gebaut hat.

Eine Spinne hat einen Verkehrsunfall in Saarbrücken-Schafbrücke ausgelöst. Eine 36-jährige Frau war am Donnerstag gegen 11.45 Uhr mit einem Beifahrer und einem vierjährigen Kind auf der Scheidter Straße in Richtung Kolbenholz unterwegs. Plötzlich krabbelte eine Spinne an der Windschutzscheibe entlang.