Genießen in Saarbrücken : Pasta statt Sorgen machen

Tina Bonaffini-Caputo (links) mit ihrer Mitarbeiterin Marion Zimmermann in ihrem neuen Laden in der Mainzer Straße 107 im Ostviertel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die ehemalige Hotel-Restaurant-Mitarbeiterin Tina Bonaffini-Caputo hat in Saarbrücken eine italienische Pasta-Manufaktur eröffnet.

Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Viele Menschen machen sich gerade ziemlich große Sorgen. Tina Bonaffini-Caputo macht sich Pasta. Und weil sie das gut kann, macht sie das seit zwei Wochen auch für andere. „Dieses Corona-Jahr hat uns viele Chancen und Möglichkeiten genommen, aber auch viele Chancen und Möglichkeiten gegeben“, hat sie schon im Dezember gesagt. Da war sie bereits dabei, die Eröffnung ihrer Pasta-Manufaktur in der Mainzer Straße 107 im Saarbrücker Ostviertel vorzubereiten.

Zuvor hatte die 45 Jahre alte gelernte Reiseverkehrskauf- und Restaurantfachfrau ihren Job in einem Hotel-Restaurant in Bübingen aufgegeben. Der Familienbetrieb leidet wie andere Firmen in der Branche auch. Tina Bonaffini-Caputo musste in die Kurzarbeit. Es klingt wie ein Klischee, aber Tina Bonaffini-Caputo begriff die Krise als Chance. „Ich persönlich bin dankbar für diese Zwangspause. Denn sie hat mir die Möglichkeit gegeben, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und meinen Mut hervorgekitzelt“, sagt sie.

Die Idee war: Aus der privaten Leidenschaft für selbstgemachte Pasta ein Geschäftsmodell machen. Erster Schritt: Markterkundung. „Als die Idee kam, bin ich in den Bio-Markt gegangen und habe mir angeschaut, was es dort gibt. Ich habe Sachen ausprobiert und gemerkt: Das ist nicht das, was mir schmeckt“, erzählt die Jung-Unternehmerin. Schritt zwei: eine Testphase. Tina Bonaffini-Caputo hat für Freunde Pasta hergestellt. „Die waren begeistert“, sagt sie.

Dann hat sie alle Ersparnisse zusammengekratzt, einen Bankkredit aufgenommen und Anfang Februar die „Iitalian Delight Pastamanufaktur“ eröffnet. Dass das in so einer Krise ein Problem sein könnte, hat sie nie geglaubt. „Ich bin ein sehr positiver Mensch, der Urvertrauen in die Menschheit hat“, sagt Tina Bonaffini-Caputo. Warum also, fragt sie, sollte der Teil der Menschheit, der in Saarbrücken und dem Umland lebt, nicht bereit sein, handgemachte Pasta zu kaufen? Zumal alle Zutaten in Bio-Qualität sind und möglichst aus der Region kommen, die Linsen zum Beispiel aus dem Bliesgau, andere Produkte vom Wintringer Hof.

Der Wintringer Hof ist für die 45-Jährige ein besonders wichtiger Partner. Mit dem Team dort hat sie die „Saarland-Ravioli“ entwickelt. Italienische Teigtaschen mit Spinat-Ricotta oder einer Steinpilzfüllung kenne inzwischen fast jeder, sagt die Pasta-Frau. Deshalb habe sie zusammen mit dem Team vom Wintringer Hof experimentiert. Das Ergebnis sind Ravioli, die mit einer Mischung aus Leberwurst, Hackfleisch, karamellisierten Äpfeln, Kartoffeln und Sauerkraut gefüllt sind.