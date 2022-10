Frauenthemenmonat : Kraftvoller Appell für Geschlechtergerechtigkeit

Die Saarbrücker Schriftstellerin Sonja Ruf liest am kommenden Mittwoch aus ihrem neuen Erzählungsband „Das Flussbadwunder“. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Frauenthemenmonat ist zwischen Komik und Kritik ein Querschnitt aus dem Saarbrücker Engagement für Frauenrechte.

Von Silvia Buss

Mit rund 30 abwechslungsreichen Veranstaltungen wartet der Saarbrücker Frauenthemenmonat auf, der am Wochenende mit einem Comedy-Abend in der Breite 63 startete. Wie der Show-Titel „Femannismus“ von Comedian Andreas Weber ist das Motto des Themenmonats selbst eine hintersinnige Wortneuschöpfung. „Der diesjährige Titel FEM*total erlaubt alles, was im Kontext von Geschlechtergerechtigkeit vorstellbar ist“, schreiben Oberbürgermeister Uwe Conradt und Claudia Huber, die stellvertretende Frauenbeauftragte der Landeshauptstadt, im gemeinsamen Grußwort des handlichen Programmhefts.

Feminismus setzte sich dafür ein, dass jeder und jede das eigenen Leben auf vielfältige Art und Weise selbstbestimmt und gewaltfrei gestalten könne, unterstreichen Huber und Conradt.

Das Spektrum der jährlichen Veranstaltungsreihe, die das Frauenbüro zusammen mit vielen Kooperationspartnerinnen auf die Beine stellt, ist wieder breit gefächert. Es reicht von Vorträgen, Diskussionen und Workshops über Lesungen, Ausstellungen, Kino, Performance, Konzerte bis hin zu Theater, mit dem das Programm am 2. Dezember endet.

In der ersten Monatshälfte dominieren die Kunst- und Kultur-Formate, in der zweiten die Diskussionen und Vorträge zu Themen wie Flüchtlingshilfe, feministische Außenpolitik, weibliche Philosophie, Altersvorsorge, Gewalt und Femizid, der Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts.

Doch zunächst liest am Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek die Saarbrücker Schriftstellerin Sonja Ruf aus ihrem neuen Erzählungsband „Das Flussbadwunder“ über Zufallsbegegnungen weiblicher Heldinnen im Alltag und deren erotische Folgen.

Am 4. November eröffnen parallel zwei Ausstellungen: Im Hauberrisser-Saal des Rathauses St. Johann (Vernissage 18 Uhr) porträtiert Kuratorin Annette Schiffmann in ihrer Wanderausstellung „Die Hälfte des Himmels“ in Fotos und Interviews zum Anhören 99 Frauen mit und ohne Gewalterfahrungen im Alter von 15 bis 92 Jahren.

In der Pfarrkirche St. Michael präsentieren Elke Görgen und Evelyn Zobel großformatige Malerei zum Thema „Frauen in der Bibel“. Fotoarbeiten aus der Hamburger Queer-Szene von Leonie Hübner zeigt ab 10. November die Galerie Automat, dazu gibt es eine am 12. November eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Fragen von Gendernormen. Das 5. Saarbrücker Blues- und Roots-Festival zeigt sich mit vier Bands mit ausdrucksstarken, charismatischen Sängerinnen am 11. und 12. November in der Breite 63 ausgesprochen weiblich, während am Dienstag 15. November im Lesetreff Malstatt im Knappenroth Lada Bronina, eine klassische russischstämmige Geigerin von ihrem hindernisreichen Lebensweg bis nach Saarbrücken nicht musikalisch, sondern mit Worten erzählen wird.

Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen, ausgenommen sind Kino, Konzerte und Theater, ist frei. Anmeldungen sind jedoch teils unerlässlich, teils ratsam. Die Vorträge, finden bis auf wenige Online-Ausnahmen allesamt in Präsenz statt. Das gilt auch für die beliebte Workshop-Konferenz, das Barcamp Frauen Saar, am 12. November im Saarrondo in der Europaallee, bei der die Teilnehmerinnen zu Anfang die Themen selbst bestimmen können.