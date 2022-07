Essen, Trinken und Feiern : Im Nauwieser wird nach drei Jahren Pause wieder groß gefeiert: Viertelfest hat begonnen (mit Bildergalerie)

Nauwieser Viertelfest nach drei Jahren Pause endlich wieder gestartet

Saarbrücken Am Abend ist das Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken gestartet. Geboten wird Musik und ein großes Angebot an Essen. Hunderte Besucher strömten bereits am Freitag an den rund 80 Verkaufsständen vorbei.

„Soll ich lieber etwas Afrikanisches, Indisches oder Italienisches essen?“, fragte sich am Freitagabend nicht nur Stefan Heussler. Der Saarbrücker war einer der ersten Gäste beim Nauwieser Viertelfest. Auch der „Saarland-Burger“ mit Fleischkäse, den es an einem der rund 80 Verkaufsstände gab, war für ihn eine Option. Die Auswahl an Speisen aus aller Welt ist groß. Romina Alt hatte sich längst entschieden: „Ich freue mich seit Tagen auf einen echten saarländischen Schenker.“ Die gebürtige Saarbrückerin wohnt seit über 20 Jahren im Norden, war extra für das Feier-Wochenende in die alte Heimat zurückgekehrt – und traf an jeder Ecke alte Bekannte, die sie mit „unn ...?“ begrüßten.

Im Gegensatz zu anderen Großveranstaltungen wie dem Kultstadtfest bedarf es bei der Straßenparty keiner nationalen Stars aus den Hitparaden. Hier spielen die Besucher die Hauptrolle. Sie treffen sich zum Plauschen, Essen, Trinken, Feiern.

Das Musik-Programm ist geprägt von Künstlern aus der Region. Die Hauptbühne auf dem Max-Ophüls-Platz füllten zum Auftakt am Freitagabend die Alternative-Rocker von „4Fliegen“ und die Punkrocker von „Small State“. Und zum Abschluss des ersten Festtages wollten „The Apemen“ ihren 30. Band-Geburtstag feiern.

Das Musik-Programm spielt sich bei dem Fest sowohl auf dem Ophüls-Platz als auch auf kleineren Bühnen ab. Im Café Kostbar trat am Freitag statt „Saarebruck Libre“ die Band „Times And Tales“ auf. „Wir spielen nur eigene Songs“, verriet Keyboarder Peter Altmeyer beim Aufbau.

