Kunstförderung Saarbrücker Künstler stellen ihre Arbeiten vor

Der Eintritt ist frei, teilt die Stadtpressestelle mit. Zusätzlich bietet das Saarbrücker Kulturamt an diesem Freitag und 15 Uhr und um 16.30 Uhr kostenlose Führungen durch die städtische Kunstsammlung im Rathaus St. Johann mit der Kunsthistorikerin Nicole Baronsky-Ottmann. Bei den Tagen der bildenden Kunst präsentieren Saarbrücker Künstler ihre Werke. Mehr als 100 Ateliers und Galerien im Stadtgebiet beteiligen sich. So gibt es an neun Orten in St. Arnual Kunst zu erleben. Kreative öffnen ihre Ateliers, Lokale und Institutionen zeigen Werke regionaler Künstler aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik und Mosaik. Das Museum St. Arnual beteiligt sich am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mit einer neuen Ausstellung (Dirk Grunow: Aus dem Nichts) und einem Begleitprogramm (Vortrag, Talk, Film, Präsentationen), zu dem bei gutem Wetter Arbeiten mit Speckstein gehören. Eine Broschüre des Kulturamts bietet einen Überblick über die teilnehmenden Ateliers und die präsentierten Kunstformen. Die Broschüre ist unter anderem bei der Kulturinfo am St. Johanner Markt und der Rathausinfo erhältlich.