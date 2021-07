Kunst im öffentlichen Raum Saarbrückens : Hobby-Künstler sollen Verteilerkästen verschönern

Saarbrücken-Altenkessel ’Auch in Altenkessel sollen die grauen Verteilerkästen verschönert werden. Im Saarbrücker Westen kommen keine Hochschulkünstler, sondern Hobbykünstler zum Zug.

In Altenkessel seien sie schmutzig dazu, sagt Kohler und will das ändern: „Nachdem das Spielplatzprojekt abgeschlossen war, widmeten wir uns auch dem Projekt ,Kunst auf Verteilerkästen’. Für uns war ganz wichtig, dass wir mit den ,Künstlern im Stadtteil Altenkessel bleiben“, sagt Kohler. Beispiele für solche Aktionen gibt es einige in Saarbrücken und in Saarlouis wurden Verteilerkästen von Studierenden der Hochschule der Bildenen Künste Saar gestaltet. Und leider auch bereits wieder mit Graffitis verunstaltet (die SZ berichtete). In Altenkessel werden künstlerische Laien an die Sache herangehen.

„Wenn dann die Qualität nicht so ist wie die der Kunsthochschule, dann ist das nicht schlimm, aber unsere Bürger sollten sich mit den Arbeiten und den Künstlern identifizieren“, sagt Kohler.