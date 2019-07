Polizei bittet um Hinweise : Diebe klauen Ziegenbock aus Stall in Riegelsberg

Diebe klauen Ziegenbock aus Stall in Riegelsberg

Ein Ziegenbock der Rasse „Thüringer WaldZiege“ hat eine Unbekannter in Riegelsberg aus einem Stall gestohlen. Foto: dpa

Riegelsberg Der Zuchtbock hat einen Wert von 300 Euro.

Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Diebstahl in Riegelsberg: Aus einem Stall in der Jägerstraße hat ein bislang unbekannter Täter einen Ziegenbock gestohlen. Laut Polizei soll sich der Diebstahl in der Nacht von Donnerstag, 18. Juli, 18 Uhr, auf Freitag, 19. Juli, 7 Uhr ereignet haben. Bei dem Tier handelt es sich um einen Zuchtbock der Rasse „Thüringer Waldziege“, im Wert von rund 300 Euro. Offenbar gelangte der Dieb durch ein Gatter zu dem Stall gelangt. Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art. Vor rund sechs Woche wurde bereits eine Ziege gestohlen.