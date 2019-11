Saarbrücken Viele so genannte „unerwünschte Ereignisse“ behindern den Behandlungserfolg. Oft liegt es an schlechter Kommunikation.

Verwechselte Patientenakten, Operation an der linken statt an der rechten Niere, vermeidbare Stürze, allergische Reaktionen, weil das falsche Medikament verabreicht wurde, oder Entzündungen durch multiresistente Keime. Das sind einige Beispiele für so genannte unerwünschte Ereignisse, wie sie allein in den 1942 deutschen Krankenhäusern millionenfach vorkommen. „Bis zu zehn Prozent aller Patienten werden bei einem Klinikaufenthalt mit Vorfällen konfrontiert, die nicht passieren dürften“, bilanzierte Professor Jörg Loth, Vorstandschef der Saarbrücker Krankenkasse IKK Südwest, auf einer Veranstaltung des Netzwerks Gesundheitsregion Saar zum Thema „Patient und Sicherheit“.

Wenn etwas schief läuft, „spielt in 80 Prozent eine mangelhafte Kommunikation die tragende Rolle“, sagt der Krankenkassen-Chef. Bei der anschließenden Diskussion wurde deutlich, was hier alles im Argen liegen kann. „Die Behandlungsprotokolle werden in vielen Fällen immer noch über den Umweg Patient vom überweisenden Facharzt an die Klinik übermittelt“, kritisierte Stephan Kolling, Staatssekretär im Saar-Gesundheitsministerium. „Die Gefahr ist groß, dass hierbei Unterlagen verloren gehen.“ Das konnte Thomas Vaterrodt, Chefarzt der SHG-Kliniken auf dem Saarbrücker Sonnenberg, nur bestätigen. „80 Prozent unserer eingewiesenen Patienten haben überhaupt keine Informationen des niedergelassenen Arztes dabei“, sagt er. Für ihn und Kolling ist die elektronische Patientenakte, in die alle relevanten Informationen eingetragen sind, unerlässlich, um solche Übermittlungsfehler zu vermeiden.